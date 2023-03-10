Военная операция на Украине. Онлайн

Соединенные Штаты поддерживают расследование Международного уголовного суда по Украине. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Коллективное заявление 50 делегаций, направленное в четверг в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии в связи с обесточиванием Запорожской АЭС, является попыткой использовать ядерную безопасность в качестве разменной монеты для достижения политических целей. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Основные события 10 марта - в онлайн-трансляции ТАСС.