9 марта, 21:00,
обновлено 10 марта, 01:53
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Военная операция на Украине. Онлайн

Военная операция на Украине. Онлайн
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Соединенные Штаты поддерживают расследование Международного уголовного суда по Украине. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Коллективное заявление 50 делегаций, направленное в четверг в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии в связи с обесточиванием Запорожской АЭС, является попыткой использовать ядерную безопасность в качестве разменной монеты для достижения политических целей. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Основные события 10 марта - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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