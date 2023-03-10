10 марта, 16:57
Военная операция на Украине

Командир "Ахмата" сообщил о подготовке к отражению удара трех группировок по Артемовску

По словам Апты Алаудинова, операция по "разблокированию" города планируется руководством НАТО

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские подразделения готовятся отразить наступление трех подготовленных группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовск (украинское название - Бахмут) в ближайшее время. Об этом в прямом эфире телеканала "Россия-1" сообщил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

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"Есть информация, что противник собрал три группировки для того, что бы нанести удар. Мы эту информацию фиксируем и готовимся к отражению наступления",- сказал Алаудинов.

По его словам, операция по "разблокированию Артемовска" планируется руководством НАТО. Он сообщил, что оставление Артемовска для противника будет нести "имиджевые потери", нежели "оперативно-тактические".

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 

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