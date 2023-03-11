11 марта, 03:06
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о переброске сил ВСУ с запорожского направления в район Артемовска

Рогов сообщил о переброске сил ВСУ с запорожского направления в район Артемовска
Артемовск
© AP Photo/ Libkos

На всем запорожском участке линии боевого соприкосновения сейчас сконцентрировано 70 тыс. украинских военнослужащих, уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в район Артемовска (украинское название - Бахмут) подразделения с запорожского направления, однако численность украинской группировки на нем по-прежнему остается довольно внушительной. Об этом в субботу ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Фиксируется переброска подразделений ВСУ с запорожского направления на артемовское. При этом группировка ВСУ, находящаяся на запорожском направлении, не уменьшается, замечена переброска туда мобилизованных, подразделений, находящихся на ротации, и обученных на Западе вэсэушников", - сказал он.

По словам Рогова, на всем запорожском участке линии боевого соприкосновения "сейчас сконцентрировано 70 тыс. военнослужащих ВСУ".

Ранее основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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