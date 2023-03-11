В ЛНР сообщили, что ВСУ в Артемовске перевозят снаряды на медицинских машинах

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее проинформировал, что украинские войска готовят контрнаступление в районе Артемовска

ЛУГАНСК, 11 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в Артемовске (украинское название - Бахмут), используют медицинский автотранспорт для перевозки личного состава и боеприпасов. Об этом ТАСС в субботу сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В населенном пункте Артемовск отмечено перемещение специализированного медицинского автотранспорта с нанесенными на нем опознавательными знаками (красного креста), в котором вследствие объективного контроля выявлено его нецелевое использование", - сказал он, ссылаясь на сведения разведки.

Марочко уточнил, что на этом медицинском транспорте ВСУ перевозят по городу "боеприпасы и личный состав".

В пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что украинские войска готовят контрнаступление в районе Артемовска.