Главком ВМФ России проконтролировал ход строительства АПЛ на Севмаше

В Минобороны напомнили, что на производственном объединении продолжается строительство атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проектов 955-А "Борей-А" и атомных подводных ракетных крейсеров проекта 885-М "Ясень-М"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки Северодвинск проконтролировал ход строительства атомных подводных лодок и внедрения новых систем вооружения. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Адмирал Николай Евменов провел встречу с руководством судостроительных и судоремонтных предприятий, с представителями конструкторских бюро, а также проконтролировал ход строительства, ремонта и модернизации атомных подводных лодок и внедрения новых систем вооружения", - информировали в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что на производственном объединении "Севмаш" продолжается строительство атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проектов 955-А "Борей-А" и атомных подводных ракетных крейсеров проекта 885-М "Ясень-М".

В декабре 2022 года в состав ВМФ России был зачислен очередной подводный ракетоносец стратегического назначения "Генералиссимус Суворов", который сейчас проходит курс боевой подготовки на Северном флоте.