11 марта, 11:33,
обновлено 11 марта, 11:40
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о нанесении поражения 75 артиллерийским подразделениям ВСУ в 114 районах

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил об уничтожении в ДНР двух РЛС контрбатарейной борьбы производства США

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки уничтожили две РЛС контрбатарейной борьбы американского производства ВСУ.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Константиновка и Приволье Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил России нанесено поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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