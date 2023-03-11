МО РФ заявило о нанесении поражения 75 артиллерийским подразделениям ВСУ в 114 районах

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил об уничтожении в ДНР двух РЛС контрбатарейной борьбы производства США

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки уничтожили две РЛС контрбатарейной борьбы американского производства ВСУ.

Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Константиновка и Приволье Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил России нанесено поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.