11 марта, 11:34
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении до 90 украинских военных на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о ликвидации самоходной артиллерийской установки "Акация" противника группировкой российских войск "Центр"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Группировка российских войск "Центр" в ходе спецоперации в течение суток нанесла поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в результате чего было уничтожено до 90 военных и самоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" противника. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, за сутки на этом направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и САУ "Акация" противника. 

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© Информационное агентство ТАСС
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