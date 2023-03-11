Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил о перехвате четырех противорадиолокационных ракет HARM российскими средствами противовоздушной обороны

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, по его словам, за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Райгородок, Оборотновка, Площанка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Шевченко Донецкой Народной Республики, Каменское и Балочки Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 400 самолетов, 218 вертолетов, 3 384 беспилотных летательных аппаратов, 411 зенитных ракетных комплексов, 8 264 танка и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 321 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8 857 единиц специальной военной автомобильной техники.