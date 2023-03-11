Из списка пропавших без вести исключили 2,4 млн воинов Великой Отечественной войны

В Минобороны отметили, что этого удалось добиться благодаря работе по увековечиванию памяти погибших воинов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Работа по увековечиванию памяти погибших воинов Великой Отечественной войны позволила исключить из списка пропавших без вести 2,4 млн бойцов. Об этом сообщил заместитель директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в субботу.

"Информационные ресурсы Минобороны, поисковики, простые люди, которые посвятили этому свою жизнь, исключили из пропавших без вести 2,4 млн воинов, вот какой эффект дает эта работа", - заявил он в ходе публичной дискуссии "Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной Армии?" в Музее Победы.

Организаторами дискуссии выступили информационное агентство России ТАСС и Музей Победы при участии Российского военно-исторического общества.