11 марта, 16:40,
обновлено 11 марта, 16:44
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
© Гавриил Григоров/ ТАСС, архив

По данным ведомства, пострадавших нет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта, распространенном в субботу.

Читайте также
В Баку назвали абсурдными обвинения Еревана в подготовке "геноцида" армян КарабахаМИД Армении призвал направить в Нагорный Карабах международную миссиюЭкс-президент Армении считает, что миротворцы РФ в Карабахе необходимы для безопасности

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. 

Как отметили в ведомстве, силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту.

"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - заключили в Минобороны. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация