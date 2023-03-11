Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

По данным ведомства, пострадавших нет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта, распространенном в субботу.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту.

"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - заключили в Минобороны.