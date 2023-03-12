12 марта, 09:08,
обновлено 12 марта, 09:27
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что силы РФ практически освободили Красногоровку к северу от Авдеевки

В ДНР сообщили, что силы РФ практически освободили Красногоровку к северу от Авдеевки
© Андрей Рубцов/ ТАСС

По словам военного эксперта Эдуарда Басурина, на окраинах населенного пункта идут зачистки

ДОНЕЦК, 12 марта. /ТАСС/. Российские силы практически освободили город Красногоровку к северу от Авдеевки. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин.

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"Населенный пункт практически освобожден, на окраинах идут зачистки", - сказал собеседник агентства. 

Эксперт отметил, что освобождение Красногоровки позволяет российским силам еще сильнее "сжать в тисках" Авдеевку. 

Красногоровка расположена к северу от Авдеевки. Отсюда украинские силовики регулярно наносят удары по Донецку и Ясиноватой. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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