В ДНР сообщили, что силы РФ практически освободили Красногоровку к северу от Авдеевки

По словам военного эксперта Эдуарда Басурина, на окраинах населенного пункта идут зачистки

ДОНЕЦК, 12 марта. /ТАСС/. Российские силы практически освободили город Красногоровку к северу от Авдеевки. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин.

"Населенный пункт практически освобожден, на окраинах идут зачистки", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что освобождение Красногоровки позволяет российским силам еще сильнее "сжать в тисках" Авдеевку.

Красногоровка расположена к северу от Авдеевки. Отсюда украинские силовики регулярно наносят удары по Донецку и Ясиноватой.