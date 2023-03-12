Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 220 военных ВСУ на донецком направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Южная группировка войск также ликвидировала боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30 противника

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Южная группировка войск при поддержке артиллерии за минувшие сутки уничтожила более 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны РФ, российская сторона также ликвидировала боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубицу Д-30 противника.