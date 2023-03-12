Минобороны РФ заявило об уничтожении до 100 военных Украины на краснолиманском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также уничтожили четыре пикапа, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская группировка "Центр" поразила живую силу и технику противника на краснолиманском направлении, за сутки уничтожено до 100 украинских военных. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Площанка Луганской Народной Республики, Терны, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики, - заявил Конашенков. - За сутки на данном направлении уничтожены до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавил он.