МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских вертолетов Ми-8

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник ВСУ и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили два вертолета Ми-8, семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", уничтожили один беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области", - заявил он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 400 самолетов, 220 вертолетов, 3 385 беспилотных летательных аппаратов, 411 зенитных ракетных комплексов, 8 275 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 326 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 879 единиц специальной военной автомобильной техники.