12 марта, 12:06,
обновлено 12 марта, 12:15
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на территории "Укрэнергочермета"

МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на территории "Укрэнергочермета"
Здание Министерства обороны РФ
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет" в районе города Запорожье. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет". В районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - заявил Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 81-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация