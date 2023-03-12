МО РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на территории "Укрэнергочермета"

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет" в районе города Запорожье. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет". В районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", - заявил Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 81-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157 районах.