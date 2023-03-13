Турнир операторов БПЛА прошел среди воспитанников довузовских учреждений МО РФ

В соревнованиях победила команда Тульского суворовского военного училища

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Состоялся I Всеармейский турнир операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среди воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны России, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Команда Тульского суворовского военного училища стала победителем прошедшего впервые Всеармейского турнира операторов БПЛА среди воспитанников довузовских организаций Минобороны России. Второе место по итогам соревнований заняли кадеты Тюменского президентского кадетского училища. Замкнула тройку лучших команда Кемеровского президентского кадетского училища", - проинформировали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что всего в турнире, прошедшем на базе Оренбургского президентского кадетского училища, приняли участие более 50 суворовцев, нахимовцев, кадетов и воспитанниц из 27 образовательных организаций Минобороны.

В ходе торжественной церемонии награждения участников турнира начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров генерал-майор Игорь Муравлянников передал слова поздравления от министра обороны России Сергея Шойгу. "Пусть эти соревнования станут для вас успешным этапом в освоении технических, инженерных и прикладных направлений современной науки", - передает ведомство слова Муравлянникова.

Всем командам, занявшим призовые места, были вручены специальные дипломы и призы.