Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ на херсонском направлении

Погибли пять украинских военных

ГЕНИЧЕСК, 13 марта. /ТАСС/. Российские артиллеристы в ночь на понедельник уничтожили гаубицу МСТА-Б Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ромашково в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом. Потери [противника составили] пять погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также в воскресенье в районе Янтарного была уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом.