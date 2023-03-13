13 марта, 06:45
Военная операция на Украине

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ на херсонском направлении

Погибли пять украинских военных

ГЕНИЧЕСК, 13 марта. /ТАСС/. Российские артиллеристы в ночь на понедельник уничтожили гаубицу МСТА-Б Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ромашково в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

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"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом. Потери [противника составили] пять погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также в воскресенье в районе Янтарного была уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом. 

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