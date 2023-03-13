Минобороны заявило об уничтожении более 60 украинских военных на купянском направлении

Также уничтожены два автомобиля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская группировка "Запад" нанесла поражение подразделениям противника на купянском направлении, за сутки уничтожено более 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, была ликвидирована живая сила и техника противника. "Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, 2 автомобиля", - добавил он.