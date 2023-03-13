13 марта, 11:13,
обновлено 13 марта, 11:17
Военная операция на Украине

Минобороны заявило об уничтожении более 60 украинских военных на купянском направлении

© Минобороны России

Также уничтожены два автомобиля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская группировка "Запад" нанесла поражение подразделениям противника на купянском направлении, за сутки уничтожено более 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, была ликвидирована живая сила и техника противника. "Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, 2 автомобиля", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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