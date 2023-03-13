13 марта, 11:14,
обновлено 13 марта, 11:19
Военная операция на Украине

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

По данным ведомства, уничтожены до 60 военных Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также гаубицы Д-20 и Д-30. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" было нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области. "За сутки на данных направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщил Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация