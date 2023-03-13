Минобороны рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

По данным ведомства, уничтожены до 60 военных Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также гаубицы Д-20 и Д-30. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" было нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области. "За сутки на данных направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщил Конашенков.