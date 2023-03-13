Минобороны заявило об уничтожении на херсонском направлении свыше 20 украинских военных

Также уничтожены две самоходные гаубицы "Акация" и гаубица "Мста-Б"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации уничтожили за сутки на херсонском направлении свыше 20 украинских военных, 2 самоходные гаубицы "Акация" и гаубицу "Мста-Б".

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица "Мста-Б", - сказал он.