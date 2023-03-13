13 марта, 11:20
Военная операция на Украине

Минобороны заявило о поражении 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

© Минобороны России

Также уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах. В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - сказал он. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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