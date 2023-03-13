Минобороны заявило о поражении 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Также уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах. В районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - сказал он.