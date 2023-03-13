Росгвардейцы за неделю задержали 30 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

В ведомстве сообщили, что используя личные мобильные устройства и другие средства связи, пособники ВСУ передавали информацию о местоположении позиций, составе войск, маршрутах передвижения российских военных

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях 30 пособников ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"В течение недели росгвардейцы задержали военнослужащего ВСУ, а также порядка 30 пособников противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что используя личные мобильные устройства и другие средства связи, они передавали информацию о местоположении позиций, составе войск, маршрутах передвижения российских военных. Чаще всего переписка велась в чатах закрытых групп социальных сетей. Кроме того, выявлены источники радиоизлучения, перехвачены сотни фрагментов радиограмм.

"Также росгвардейцы изъяли у них стрелковое оружие, в том числе танковый пулемет, ПЗРК "Игла", девять гранатометов и выстрелы к ним, более 20 гранат, радиостанции, свыше 70 охотничьих ружей, 3,5 тыс. боеприпасов различного калибра", - отметили в ведомстве.