Шойгу назвал отношения между Россией и Китаем опорой глобальной стабильности в мире

Министр обороны РФ направил поздравительную телеграмму в Центральный военный совет КНР по случаю новых назначений

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Двусторонние отношения между Россией и Китаем стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в телеграмме генерал-полковнику Чжан Юсю по случаю переназначения на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР.

"Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире", - отмечается в телеграмме главы оборонного ведомства России.

Также министр обороны РФ пожелал генерал-полковнику Чжан Юсю крепкого здоровья и благополучия и выразил уверенность в том, что военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем продолжит развиваться, внося весомый вклад в укрепление всего комплекса российско-китайских связей.

В военном ведомстве уточнили, что также Шойгу поздравил генерал-полковника Хэ Вейдуна по случаю назначения на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР. "Россия и Китай являются давними друзьями и партнерами. Общие границы и история, а также долгие годы дружбы крепко связали наши народы и страны", - отметил министр обороны РФ в поздравительной телеграмме.

Глава российского военного ведомства добавил, что российско-китайские отношения носят устойчивый и долгосрочный характер, отвечают задачам укрепления добрососедства и обеспечения взаимного доверия. "Благодаря усилиям лидеров наших стран связи между государствами вышли на беспрецедентно высокий уровень и стали важным фактором обеспечения мира и международной безопасности", - заявил Шойгу.

Наращивание военного партнерства

Деятельность Ли Шанфу на посту министра обороны КНР будет способствовать развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем, заявил Сергей Шойгу в телеграмме с поздравлением генерал-полковнику по случаю его назначения на должность.

"Выражаю уверенность в том, что ваша деятельность на этом посту будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области военного и военно-технического сотрудничества", - указано в поздравлении.

Глава российского военного ведомства также пожелал Ли Шанфу крепкого здоровья, благополучия и успехов в его деятельности.

Кроме того, Шойгу поблагодарил оставившего пост министра обороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ за вклад в укрепление российско-китайского военного сотрудничества. "За годы нашего взаимодействия мы стали не просто коллегами или друзьями, а братьями", - подчеркнул российский министр.

По его словам, российско-китайское военное сотрудничество с участием Вэй Фэнхэ характеризовалось высокой степенью взаимного доверия и вышло на качественно новый уровень. Это было одним из основных факторов сдерживания агрессивной деятельности США и их приспешников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил он. Шойгу напомнил о том, что Китай выступал традиционным соорганизатором конкурсов Армейских международных игр, а также о ежегодных воздушных и морских патрулированиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе и первом на территории Китая российско-китайском оперативно-стратегическом учении "Сибу/ Взаимодействие".

Назначение Ли Шанфу на должность министра обороны КНР было утверждено 12 марта делегатами 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.