Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнил, что на всех автомобилях были польские номерные знаки

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Прибытие большой партии гуманитарного груза для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) от западных стран зафиксировано в подконтрольном Киеву городе Константиновка в ДНР, часть груза была сразу же отправлена в Часов Яр. Об этом ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.

"Отмечено прибытие десяти еврофур объемом 96 куб. м на одну из перевалочных баз Константиновки. Страна - отправитель груза неизвестна, но на всех автомобилях были польские номерные знаки", - сказал он. По словам Марочко, часть груза ВСУ оставили на складе в Константиновке, а часть загрузили в военные автомобили, которые "сразу убывали в направлении населенного пункта Часов Яр".

Марочко подчеркнул, что российской разведке частично известен состав груза. "В него вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, БПЛА (беспилотный летательный аппарат - прим. ТАСС), обмундирование (раскраска мультикам), средства бронезащиты, средства связи, в том числе Starlink, аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодроновые ружья", - рассказал он.

Часов Яр расположен на севере ДНР примерно в 11 км к западу от Артемовска и в 25 км южнее Краматорска. Как отмечают в ДНР, взятие его под контроль является важной тактической задачей, поскольку это позволит защитить южные фланги наступающих подразделений на артемовском направлении.