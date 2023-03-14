14 марта, 05:19
Военная операция на Украине

В Херсонской области приняли около 600 заявлений в добровольческий батальон

Врио губернатора региона Владимир Сальдо уточнил, что костяк подразделения составляют кадровые военные

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Порядка 600 человек уже подали заявки на вступление в добровольческий батальон имени Героя Советского Союза Василия Маргелова в Херсонской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Процесс юридического оформления на завершающей стадии. Поступило уже около 600 заявлений для вступления в него. Часть и основной костяк батальона сформирован кадровыми военными, которые умеют и знают, как воевать, как защищать", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что батальон рассчитан на то, чтобы в рамках закона о территориальной обороне охранять объекты и коммуникации. Но в то же время, по словам Сальдо, бойцы будут вооружены таким образом, что смогут дать отпор и поддержать военных на определенных направлениях.

"Но хотел бы отметить, что очень многие мужчины хотят с оружием в руках защищать свое право на свободу, на свободу выбора и свое право жить так, как они этого хотят, а не так, как навязывают миру англосаксонские руководители. Поэтому это внутренний патриотический порыв, и остановить людей не удастся", - отметил врио губернатора.

Ранее Сальдо сообщал, что примерная численность добровольческого батальона в Херсонской области составит 1,5 тыс. человек. Формирование отдельного добровольческого разведывательного батальона имени Героя Советского Союза Василия Маргелова началось в регионе в октябре. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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