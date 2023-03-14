В ЛНР сообщили, что ВСУ минируют берег вдоль реки Северский Донец под Кременной

Украинские войска используют как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и самодельные взрывные устройства, заявил подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют берег вдоль реки Северский Донец в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Вооруженные формирования Украины, находящиеся южнее Кременной, активно проводят инженерные работы. Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от российской разведки.

Марочко отметил, что для минирования местности украинские войска используют как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и самодельные взрывные устройства. "Минирование береговой линии идет на ширину до 10 м с шагом минирования около 3 м", - сообщил он.

В понедельник Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ сократило выделение горюче-смазочных материалов подразделениям, дислоцированным на сватовско-кременском направлении.