14 марта, 05:36
Военная операция на Украине

Марочко: Киев активизировал работу диверсантов на сватовско-кременском направлении

Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, украинские ДРГ активно используют беспилотники, а также - в большинстве случаев - спутниковые средства связи

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Активизация работы украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) фиксируется российскими военными на сватовско-кременском участке фронта. Об этом ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"С улучшением погодных условий на сватовско-кременском участке активизировались ДРГ противника. Диверсионные группы вооруженных формирований Украины работают в течение суток по 5-8 человек", - сказал он, ссылаясь на данные разведки РФ.

Марочко отметил, что украинские ДРГ активно используют беспилотники, а также - в большинстве случаев - спутниковые средства связи.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска минируют берег вдоль реки Северский Донец под Кременной. 

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