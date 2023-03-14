14 марта, 10:46,
обновлено 14 марта, 11:02

Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

© Минобороны России/ ТАСС

Глава Минобороны РФ в ходе посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" заявил, что предприятие достойно выполняет гособоронзаказ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, сообщили во вторник в Минобороны России.

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"Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - указали в оборонном ведомстве.

Глава военного ведомства отметил, что перед корпорацией стоит очень серьезная задача. "Для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая", - приводит ведомство слова Шойгу. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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