14 марта, 11:08

Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ корпорацией "Тактическое ракетное вооружение"

© Минобороны России/ ТАСС

Главе Минобороны РФ показали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятии АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве во вторник.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, главе Минобороны показали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения. "Руководство корпорации представило Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения. Также министру обороны РФ были доложены варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией", - добавили там. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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