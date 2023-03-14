Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ корпорацией "Тактическое ракетное вооружение"

Главе Минобороны РФ показали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятии АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве во вторник.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, главе Минобороны показали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения. "Руководство корпорации представило Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения. Также министру обороны РФ были доложены варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией", - добавили там.