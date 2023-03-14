В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ за сутки на купянском направлении

Они составили до 75 военных

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российская группировка "Запад" нанесла поражение подразделениям противника на купянском направлении, за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) там составили до 75 военных. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области", - отметил он.

По словам Конашенкова, была ликвидирована живая сила и техника ВСУ. "Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 3 автомобиля, 4 самоходные гаубицы "Гвоздика" и 1 противотанковая пушка МТ-12", - добавил он.