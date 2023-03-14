МО РФ заявило об уничтожении на южнодонецком и запорожском направлениях до 60 военных ВСУ

В ДНР также ликвидирован склад боеприпасов 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 60 украинских военных, также в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск Восток были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 3 автомобиля и гаубица Д-20. Кроме того, в населенном пункте Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сказал генерал.