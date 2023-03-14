14 марта, 12:21,
обновлено 14 марта, 12:26
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении на южнодонецком и запорожском направлениях до 60 военных ВСУ

© Минобороны России

В ДНР также ликвидирован склад боеприпасов 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 60 украинских военных, также в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск Восток были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка Донецкой Народной Республики и Успеновка Запорожской области.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 3 автомобиля и гаубица Д-20. Кроме того, в населенном пункте Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сказал генерал. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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