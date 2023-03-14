Средства ПВО РФ за сутки сбили 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган"

Также уничтожено 17 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Смерч" и "Ураган", а также уничтожили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Кременная, Варваровка, Житловка Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой Народной Республики, а также Межирич Запорожской области", - заявил он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 401 самолет, 220 вертолетов, 3 418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8 293 танка и другие боевые бронированные машины, 1 057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 924 единицы специальной военной автомобильной техники.