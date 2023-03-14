14 марта, 12:23,
обновлено 14 марта, 12:27
Военная операция на Украине

В МО РФ рассказали об уничтожении более 95 военных ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Также ликвидирована американская артиллерийская система M777

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Группировка российских войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в результате чего было уничтожено более 95 военных. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной республики и Невское Луганской Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, за сутки на этом направлении уничтожено свыше 95 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация", гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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