14 марта, 12:25,
обновлено 14 марта, 12:27
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении до 150 военных ВСУ в ДНР за сутки

© Минобороны России

Также ликвидированы три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12 и две артиллерийские системы М777 производства США

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Южная группировка войск за минувшие сутки уничтожила до 150 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений Южной группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих", - заявил Конашенков.

По его данным, также уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация