Минобороны РФ заявило об уничтожении до 150 военных ВСУ в ДНР за сутки

Также ликвидированы три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12 и две артиллерийские системы М777 производства США

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Южная группировка войск за минувшие сутки уничтожила до 150 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделений Южной группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих", - заявил Конашенков.

По его данным, также уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США.