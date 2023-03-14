МО РФ рассказало об уничтожении на херсонском направлении свыше 40 военных ВСУ

Также ликвидированы 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и самоходная гаубица "Акация" Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские войска в ходе спецоперации уничтожили за сутки на херсонском направлении свыше 40 военных, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и самоходную гаубицу "Акация" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и одна самоходная гаубица "Акация", - сказал он.