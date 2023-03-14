МО РФ сообщило об уничтожении двух боевых машин РСЗО и двух РЛС контрбатарейной борьбы ВСУ

ВС РФ нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за сутки уничтожили две боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) и две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ольха". В районе населенного пункта Дальнее Донецкой Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган". Кроме того, в районах населенных пунктов Доброполье и Клиновское Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск (сил) ВС РФ нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.