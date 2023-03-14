Во всех муниципалитетах Липецкой области ввели еженедельные антитеррористические учения

Губернатор Игорь Артамонов добавил, что также рабочие группы по социальным объектам и предприятиям области будут приезжать без предупреждения и проверять наличие ограждения, камер видеонаблюдения, систем оповещения, охранной сигнализации, тревожных кнопок

ТАСС, 14 марта. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил главам муниципалитетов региона каждую неделю проводить антитеррористические учения с представителями силовых структур.

"После событий в Брянской области дал поручение усилить меры безопасности в регионе. Как рассказал мой первый заместитель Александр Рябченко, недавно антитеррористические учения прошли в Хлевенском районе. Главы муниципалитетов отработали действия вместе с силовыми структурами. Будем проводить их каждую неделю", - написал он в своем Telegram-канале во вторник.

Артамонов добавил, что также рабочие группы по социальным объектам и предприятиям области приезжают без предупреждения и проверяют наличие ограждения, камер видеонаблюдения, систем оповещения, охранной сигнализации, тревожных кнопок, за нарушения виновным грозит административная или дисциплинарная ответственность. "Охрану правопорядка и объектов образования, здравоохранения, энергетики и транспорта осуществляем в режиме повышенной готовности", - написал губернатор Липецкой области.