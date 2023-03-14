Шойгу: перед передачей военного аэродрома Черемушки Чите надо распределить его нагрузку

По мнению министра обороны, не очень правильно, когда такой аэродром находится в черте города

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Работа по распределению нагрузки должна быть проведена перед передачей военного аэродрома Черемушки, расположенного в Чите, городу, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину на совещании по развитию дальневосточных городов.

"Аэродром практически в городской черте в Чите <...>. То, что касается Читы и аэродрома. Надо сесть вместе с коллегами и посмотреть. Нам там надо грамотно распределить ту нагрузку, которую несет на сегодняшний день на себе аэродром в Чите. Для того, чтобы в дальнейшем передать этот объект Чите", - отметил глава Минобороны.

По мнению министра обороны, не очень правильно, когда такой аэродром находится в черте города. "Он вносит свои ограничения: это и по глиссаде, и на взлет и посадку ограничения, шумовые ограничения, высотные ограничения по жилищному строительству. Рассмотрим и постараемся решить в удобном и полезном для Читы ключе", - добавил Шойгу.

Глава военного ведомства также подчеркнул, что Минобороны выполнило свои обязательства перед Сахалинской областью. "По Сахалину у нас в свое время было подписано достаточно важное соглашение, в соответствии с которым мы передавали наше имущество и имели от этого и пользу для вооруженных сил на развитие наших инвестиционных проектов. Мы со своей стороны все обязательства выполнили. К сожалению, в Сахалинской области возникли проблемы по реализации их обязательств. Но, думаю, этот вопрос будет закрыт", - заключил Шойгу.