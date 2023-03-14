Минобороны прокомментировало инцидент с американским беспилотником

Истребители РФ не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с объектом, отметили в российском ведомстве

Средства контроля ВКС России утром зафиксировали полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ - МО РФ.

Истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя над акваторией Черного моря.

Российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с американским беспилотником.

Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью

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