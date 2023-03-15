В ЛНР сообщили, что украинские военные свозят под Купянск принудительно мобилизованных

Как заявил подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко, зачастую мужчин доставляют в наручниках "в одно учреждение закрытого типа"

ЛУГАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Прибытие принудительно мобилизованных мужчин для службы в рядах Вооруженных сил Украины зафиксировано в районе города Купянска Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

По словам Марочко, мужчин, по возрасту подходящих для мобилизации, доставляют "в одно учреждение закрытого типа". "Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках. Также нередки случаи, когда их волоком тянут на КПП. Многие в домашней одежде либо одеты не по сезону", - подчеркнул он.

Марочко отметил, что мужчины покидают упомянутое учреждение, будучи одетыми "в военную форму украинского образца".

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская группировка "Запад" нанесла поражение подразделениям противника на купянском направлении, где потери киевских силовиков за сутки составили до 75 человек.