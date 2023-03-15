В ЛНР сообщили об использовании ВСУ реактивных снарядов для постановки мин в Сватове

Как заявил подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко, участки, где обнаружены мины, оцеплены, идет их обезвреживание

ЛУГАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике ракетами с блоками для дистанционной постановки немецких противотанковых мин. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Сегодня ночью украинские боевики при помощи реактивных снарядов, оснащенных кассетными головными частями, нанесли удар по населенному пункту Сватово. По предварительным оценкам, применялись боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS / MARS 2 с немецкими противотанковыми минами AT2", - написал он в Telegram-канале.

По словам Марочко, в настоящий момент участки, где обнаружены мины, оцеплены, идет их обезвреживание.

Это не первый раз, когда украинские войска проводят дистанционное минирования населенных пунктов ЛНР. В частности, в октябре прошлого года Марочко сообщал, что ВСУ применяли полученное от стран Запада вооружение для дистанционного минирования в районе Сватова.