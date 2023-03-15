Несколько новых модификаций катера БК-16 создается для силовиков

Как заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, новые технические решения позволят сделать из базового десантного полноценный сторожевой катер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разрабатывает несколько модификаций транспортно-десантного катера БК-16 для силовых структур, подразумевающих его превращение в полноценный сторожевой катер. Об этом ТАСС в рамках проведения выставки "Экспотехностраж-2023" сообщил президент концерна Алан Лушников.

"В данный момент одновременно ведутся работы по созданию нескольких новых модификаций скоростного транспортно-десантного катера БК-16 проекта 02510 для различных силовых структур", - сказал он, не уточнив заказчиков.

Лушников назвал создаваемые модификации лодки очень интересными и значимыми для "Рыбинской верфи", поскольку включают в себя новые технические решения, которые позволят сделать из базового десантного полноценный сторожевой катер.

Скоростная штурмовая лодка БК-10 проекта 02450 предназначена для перевозки до 10 человек десанта, высадки на необорудованное побережье, огневой поддержки, борьбы с пиратством и терроризмом, оказания помощи терпящим бедствие. Два подвесных бензиновых двигателя разгоняют БК-10 до 40 узлов, объем топливных баков позволяет лодке действовать на дальности до 400 миль. Лодку можно вооружить четырьмя пулеметами в калибрах от 7,62 мм до 12,7 мм. Рубка бронирована, двигатели защищены, есть возможность для установки навесной брони по периметру десантного отделения.

Выставка технологий в сфере безопасности "Экспотехностраж-2023" проходит с 15 по 17 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.