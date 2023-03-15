15 марта, 06:42
Военная операция на Украине

Российская артиллерия уничтожила гаубицу ВСУ на херсонском направлении

Погибли пять военных Вооруженных сил Украины

ГЕНИЧЕСК, 15 марта. /ТАСС/. Российские артиллеристы в ночь на среду уничтожили гаубицу 2С3 "Акация" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Солончаки в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

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"Ночью в районе населенного пункта Солончаки уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери - пятеро погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал также, что во вторник артиллерийским огнем в районе Гавриловки уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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