15 марта, 07:59
Военная операция на Украине

Трутнев сообщил, что ТОР "Патриотическая" может помочь с разработкой технологий для СВО

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе отметил, что военным нужны тепловизионные прицелы для разных видов оружия

УЛАН-УДЭ, 15 марта. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" сможет помочь в разработке технологий для обеспечения зоны специальной военной операции (СВО), сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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"В рамках "Патриотической" ТОР мы хотим поработать с технологиями, потому что у нас очень многого не хватает при обеспечении зоны специальной военной операции (СВО). Нам нужны свои тепловизионные прицелы, их нужно много, они нужны для разных видов оружия. Я знаю, что в России они производятся, мы пытаемся это производство поддержать", - сказал Трутнев.

По его словам, ТОР "Патриотическая" могла бы, в частности, помочь с финансированием проекта по запуску в производство опытных партий.

"Вот сейчас в Хабаровске пытаются наладить производство багги для оперативной работы. Нужно это? Конечно, нужно. Поэтому мы сейчас должны помочь всем, кто думает о том, как сделать страну сильнее, поддержать, помочь деньгами, помочь создать новые предприятия, помочь обеспечить серийный выпуск", - сказал полпред.

Ранее вице-премьер предложил создать новую территорию опережающего развития, куда следует включить все оборонные проекты для ускорения их развития.

ТОР - часть территории субъекта РФ, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. Внутри ТОР действуют налоговые льготы и административные преференции для его резидентов. 

Теги:
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияХабаровский крайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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