15 марта, 09:35

Комитет Думы по обороне поддержал проект об обязательной дактилоскопии добровольцев

Поправки предлагается внести в закон "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне на заседании в среду рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Андрей Картаполов.

"Состоялось заседание комитета Государственной думы по обороне, на котором рассмотрели ряд законопроектов и приняли по ним соответствующие решения. Рекомендовали принять в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации граждан, пребывающих в добровольческих формированиях", - написал парламентарий.

Поправки предлагается внести в закон "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ". "Законопроект направлен на проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации в области обороны, в том числе при их использовании за пределами Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке. 

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