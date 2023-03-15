Песков назвал исчерпывающим заявление МО РФ по инциденту с БПЛА США над Черным морем

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, ведомством были описаны обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Заявление Минобороны РФ по инциденту с БПЛА США над Черным морем исчерпывающее, Кремлю нечего добавить к нему, заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее. [Были] описаны обстоятельства произошедшего инцидента", - сказал представитель Кремля.

Комментируя реакцию западных СМИ на инцидент, которые прогнозируют еще большее усугубление напряженности между Кремлем и Белым домом, Песков предложил "ориентироваться на заявление министерства обороны, в котором четко сказано, что никакие вооружения не применялись, физического контакта не было".

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.