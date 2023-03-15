Фрегат "Адмирал Касатонов" прошел самую узкую часть Ла-Манша на переходе в Атлантику

Корабль будет выполнять учения

МУРМАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Касатонов" прошел самую узкую часть Ла-Манша - пролив Па-де-Кале. Корабль Северного флота направляется в Атлантический океан, где выполнит учения, сообщили в среду в пресс-службе флота.

"Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" прошел проливом Па-де-Кале - самой узкой частью Ла-Манша. Далее российский корабль совершит переход через проливную зону в Северное море, а затем в районы Северо-Восточной Атлантики, где проведет ряд корабельных учений", - говорится в сообщении.

"Адмирал Касатонов" действовал в Средиземном море с февраля 2022 года. Экипаж корабля отработал все поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России. Помимо задач дальнего похода, моряки-североморцы отработали десятки корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне. За время похода, который начался 23 января 2022 года, фрегат "Адмирал флота Касатонов" прошел более 65 тыс. морских миль.