В акватории Аравийского моря начались трехсторонние военные учения России, Китая и Ирана

Российская сторона представлена фрегатом "Адмирал Горшков" и средним морским танкером "Кама", отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана "Морской пояс безопасности - 2023" стартовали в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трехстороннее военно-морское учение "Морской пояс безопасности - 2023" с участием Военно-морского флота Российской Федерации, Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая и Военно-морских сил Исламской Республики Иран", - заявили в военном ведомстве.

Российская сторона представлена отрядом кораблей Северного флота - фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и средним морским танкером "Кама".