Рассказываем, как технологии для реабилитации водолазов могут пригодиться в обычной медицине

"Кубышка" и "Ингалит". Как уникальные разработки водолазной медицины входят в нашу жизнь

19 марта в России отмечается День моряка-подводника. Глубоководная работа, а также работа в условиях повышенного давления всегда сопряжены с опасностью и серьезным риском для здоровья. Многие десятилетия отечественная водолазная медицина занимается исследованиями факторов, которые влияют на деятельность водолазов, кессонных рабочих и представителей ряда других профессий. Сегодня достижения водолазных врачей успешно и эффективно интегрируются в общегражданскую медицину, помогая в борьбе с тяжелейшими недугами.

Как технологии для реабилитации водолазов применялись в период пандемии, что ученые готовы предложить для спасения раненных в военной спецоперации на Украине, а также почему российский барокомплекс "Спаситель" является лучшим в мире — в материале ТАСС.

От космонавтики к подводной медицине

Отдел гипербарической физиологии и водолазной медицины был создан как структурное подразделение Института медико-биологических проблем (ИМБП) в 1992 году. "Наша главная задача — безопасность людей, сохранение ими здоровья и работоспособности. Мы должны обеспечить, чтобы люди, которые находятся в экстремальных условиях, отличающихся от привычных для человека условий — в тех же подводных лодках, — были здоровы и могли выполнять поставленные задачи", — рассказывает ТАСС доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук Виктор Михайлович Баранов.

Доктор медицинских наук, академик РАН Виктор Баранов © Пресс-служба ИМБП

Главным направлением деятельности ИМБП изначально были и остаются исследования по космической медицине и биологии, а также медицинское обеспечение космических полетов. Все глубоководные водолазные погружения и их имитацию в барокамерах до 1980-х годов выполняли только военные организации. Результаты этих работ были засекречены, тема глубоководных исследований и сейчас проходит под грифом "секретно".

Еще в советские времена Министерству газовой промышленности потребовался институт, который бы проводил научные исследования деятельности водолазов в ходе работ по освоению шельфовых месторождений. "Для этого были определенные объективные причины. Институт к тому времени уже занимался исследованием действия давления как фактора в интересах авиации. Единственное, в авиации это подъем на высоту, а здесь, наоборот, спуск. Фактор барометрического давления оказывает специфическое воздействие на организм. Если говорить о перепаде давления, то одним из его осложнений является декомпрессионная болезнь, которая может возникать как при подъеме на высоту, так и при всплытии с глубины на поверхность", — отмечает Баранов.

К тому времени специалисты института уже работали с искусственными газовыми смесями в интересах космонавтики. Также в ИМБП существовала лаборатория, которая занималась вопросами повышенного давления. Однако для серьезной научной деятельности этого было недостаточно. В 1978 году группа научных сотрудников института окончила водолазные курсы — без владения водолазной техникой и соответствующей подготовки невозможно было проводить даже модельные эксперименты. В следующем году сотрудники ИМБП прошли обучение на кафедре подводного плавания и аварийно-спасательного дела профессора И.А. Сапова — впервые в истории Ленинградской военно-медицинской академии (Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова). Так гражданские врачи получили право проводить водолазные спуски на глубину без ограничений.

Дыхательные смеси для олимпийцев

В 1985 году ИМБП был определен головным научно-исследовательским институтом Министерства здравоохранения СССР по решению медицинских проблем глубоководных водолазных спусков, обитаемых подводных аппаратов, подводных средств движения и водолазного снаряжения. Началось становление отдела барофизиологии, баротерапии и водолазной медицины, в деятельность которого огромный вклад внесли ведущие отечественные специалисты В.В. Смолин, Г.М. Соколов, Б.Н. Павлов и многие другие.

Геннадий Соколов и Борис Павлов во время испытаний аппарата для дыхания кислородно-ксеноновой смесью © Пресс-служба ИМБП

Список достижений патриархов водолазной медицины настолько обширен, что их просто невозможно перечислить в одной статье. Одним из главных успехов ученых является создание технологии лечения декомпрессионной болезни методом длительного пребывания, благодаря которой врачи могут лечить пациентов с тяжелыми степенями заболевания. Важнейшая деталь заключается в том, что технология позволяет успешно лечить даже так называемые отсроченные случаи, когда больной обратился за помощью спустя длительное время. А по разработанным специалистами руководствам по медицинскому обеспечению водолазных спусков до сих пор обучаются не только профильные специалисты, но и многочисленные дайверы.

В настоящее время ИМБП продолжает заниматься исследованиями по применению искусственных дыхательных газовых смесей в различных целях. "Одна из задач водолазной медицины — исследование действия атмосферы, которой дышит водолаз. Борис Николаевич Павлов в своей диссертации доказал, что инертные газы являются химически инертными, но оказывают биологический эффект. Исследование их свойств, физиологического эффекта этих газов, дыхания под разным давлением — одно из направлений сегодняшней деятельности института", — отмечает Баранов.

В 2011–2012 годах сотрудники ИМБП по заказу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России проводили экспериментальные исследования эффективности применения искусственных дыхательных газовых смесей в интересах российского спорта высших достижений. Результаты оказались обнадеживающими.

Также в настоящее время ИМБП продолжает деятельность по разработке новых режимов декомпрессии и лечебной рекомпрессии, а также совершенствованию существующих режимов, применение которых позволяет предотвращать у водолазов и кессонных рабочих декомпрессионную болезнь и другие заболевания.

Водолазная аппаратура против COVID-19

Во время пандемии коронавируса широкое применение получили аппараты для дыхания подогреваемыми кислородно-гелиевыми смесями "Ингалит", способные помочь пациенту в кратчайшие сроки восстановиться после недуга. Их создателем является Алексей Тимофеевич Логунов — генеральный директор и главный конструктор Специализированного конструкторского бюро (СКБ) экспериментального оборудования при ИМБП. Логунов — лауреат премии правительства Российской Федерации, заслуженный конструктор и испытатель космической и гипербарической техники, занимающийся разработкой технических устройств для освоения космоса и просторов Мирового океана.

Генеральный директор и главный конструктор СКБ ЭО при ИМБП Алексей Логунов во время испытания системы подогретых кислородно-гелиевых смесей "Ингалит" © Пресс-служба СКБ ЭО при ИМБП РАН

Первоначально портативный прибор "Ингалит" предназначался для экстренной помощи водолазам и дайверам при отсутствии возможности проведения баротерапии. Также он использовался для выведения человека из состояния гипотермии — переохлаждения. Однако впоследствии выяснилось, что спектр применения аппарата весьма обширен и включает как гипоксические состояния человека, возникающие вследствие осложнений при заболевании COVID-19, так и острые отравления, патологию сердца, легких и ряд других недугов. Еще в 1997 году прибор проходил клинические испытания в НИИ пульмонологии ФМБА России и хорошо зарекомендовал себя при лечении легочной и бактериальной пневмонии. "То, что "Ингалит" будет эффективен при COVID-19, — вывод напрашивался сам собой. Если аппарат лечит легкие при столь тяжелых заболеваниях, то почему не будет лечить ковид? Однако его использование для ковида оказалось даже успешнее из-за особого течения болезни", — рассказывает Логунов.

Кислородно-гелиевая терапия основана на дыхании подогретой газовой смесью кислорода и гелия, поступающей при помощи специального аппарата из баллона. "Сегодня аппарат "Ингалит" применяют свыше 80 медицинских учреждений по всей России. Больше всего аппаратов сейчас в городской клинической больнице №52 в Москве. Главный врач больницы одной из первых оценила и использовала преимущество данного метода при COVID-19, — отмечает Логунов. — Уверен, что метод поддержки дыхания подогретой кислородно-гелиевой смесью явился одним из тех инновационных подходов, которые обеспечили в московской больнице №52 самую низкую по стране летальность".

Аппарат "Ингалит-В2-01" в отделении интенсивной терапии © Пресс-служба СКБ ЭО при ИМБП РАН

Сын выдающегося ученого в области водолазной медицины Б.Н. Павлова Николай Борисович Павлов является начальником поликлиники №2 Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА России. Учреждение стало флагманским при применении технологий подводной медицины при лечении COVID-19 и других заболеваний.

"Кислородно-гелиевые ингаляции нужны сегодня огромному количеству людей. До 70% городских жителей после 65 лет страдают хронической обструктивной болезнью легких. Этот вид терапии необходим при многих болезнях, связанных с проявлениями дыхательной недостаточности, в том числе при пневмониях и ушибах легких", — отмечает Павлов.

Что общего между заболеваниями водолазов и взрывной травмой

На полях сражений в современной войне очень распространены минно-взрывные травмы. 60–70% раненных в спецоперации на Украине попадают под действие взрывной волны. Из них около 20% получают баротравму легких, которая может сопровождаться попаданием пузырьков воздуха в артериальный кровоток. А методы баротерапии, среди прочих эффектов, являются важнейшими средствами борьбы с пузырьками, препятствующими нормальному кровообращению.

Аппараты "Ингалит" были разработаны для лечения переохлаждения у моряков, покидающих аварийный обитаемый подводный аппарат. Метод терапии подогретыми кислородно-гелиевыми смесями — наиболее эффективный и безопасный "согреватель" организма, но не только!

Оказалось, что с помощью подогретых кислородно-гелиевых смесей можно существенно облегчить дыхание (этот эффект активно использовался при лечении COVID-19) и убрать попавшие в артериальное русло пузырьки воздуха. Последнее справедливо, если дыхание спасительной подогретой газовой смесью осуществить непосредственно после получения травмы.

"Сейчас мы обсуждаем с Минобороны РФ возможность поставки на фронт "Ингалита", — говорит Логунов.

В 2022 году ученые направили программу по созданию нового класса лекарственных средств на основе кислорода и инертных газов и созданию единой системы лечения пострадавших от факторов перепада давления на рассмотрение в Российскую академию наук. Сейчас ожидается открытие НИОКР. Немаловажную роль в реализации программы играет время, которое стремительно утекает.

Передовые бароаппараты ВМФ и не только

Специалистами ИМБП совместно с ФМБА России создана трехуровневая система оказания помощи в Военно-морском флоте (ВМФ). "В этом, безусловно, заслуга Алексея Тимофеевича и руководства медицинской службы ВМФ, которая поняла необходимость этих разработок и их внедрение", — отмечает Баранов.

Один из элементов этой системы — транспортировочная складная барокамера "Кубышка", еще одна уникальная разработка Логунова. Небольшая переносная камера незаменима при эвакуации человека с декомпрессионным расстройством к стационарной барокамере, где пострадавший будет проходить полный курс лечения. Аналогов "Кубышки" в России не существует.

Испытания трансформируемой барокамеры "Кубышка" в Арктике © Пресс-служба СКБ ЭО при ИМБП РАН

"Камера оснащена системой жизнеобеспечения. "Кубышка" стала прорывом в способе доставки пострадавшего с места происшествия до барокомплекса. Все аналогичные зарубежные изделия по техническим характеристикам абсолютно уступают нашему и не оснащены системой жизнеобеспечения. Впоследствии мы доработали систему, и в ней стало возможно проводить лечебные режимы, поэтому многие используют ее как дежурную барокамеру в труднодоступных местах", — подчеркивает Логунов.

По словам специалиста, легкий вес — порядка 70 кг — является еще одним огромным преимуществом "Кубышки". Для транспортировки камеры требуется четыре человека. Тогда как для использования аналогичных зарубежных изделий раньше пригонялся специальный грузовик, а камеру снимали при помощи крана. "То, что эта камера уникальна, является общепризнанным мнением специалистов. Нам это очень приятно. Это отечественная разработка, которая сейчас работает в интересах ВМФ", — говорит Баранов.

В 2021 году была завершена глубокая модернизация камеры: добавлены газоанализаторы, система удаления вредных примесей. "Практически мы сделали маленький мягкий барокомплекс. Сейчас стоит задача провести модернизацию всех имеющихся в работе "Кубышек", у которых еще не истек гарантийный срок", — рассказывает Логунов.

Согласно задумке создателей, "Кубышка" является составным элементом передового российского барокомплекса "Спаситель", также разработанного Логуновым. "Кубышка" входит в этот комплекс, больного можно бесшовно перенести из одной среды в другую — это очень важный момент, который трудно соблюсти", — отмечает Павлов.

Барокомплекс "Спаситель" © Пресс-служба ИМБП

"Спаситель" предназначен для лечения декомпрессионных заболеваний, но в реальности, как и "Ингалит", может применяться для лечения множества заболеваний, включая COVID-19. На стене комплекса расположены две точки для введения подогретой кислородно-гелиевой смеси прямо в камеру.

"Сейчас нам дано задание модернизировать камеру и установить уже шесть подобных точек, одновременно шесть человек смогут получать лечение. Работы по модернизации "Спасителя" начнутся в 2023 году, — заключает Логунов. — На данный момент на территории России работают несколько таких барокомплексов у военных. Общепринятая программа развития предполагает создавать еще шесть гражданских центров в ФМБА России".

Екатерина Адамова