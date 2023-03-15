На Запорожье сообщили, что отбили атаку отряда ВСУ, пытавшегося провести разведку боем

Как отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ситуация контролируемая

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Российские силы вечером в среду отбили атаку отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшегося провести разведку боем в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По разведке боем боевиков ВСУ под Пологами. Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции. Территорию не упустили, ситуация контролируемая, враг не пройдет!" - написал он в Telegram-канале.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ 15 марта предприняли попытку провести разведку боем в Пологовском районе Запорожской области с применением бронетехники и нескольких десятков бойцов.